Выездной прием руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Самарской области Александра Николаева состоится в Автограде 7 февраля.
Жители смогут рассказать о проблемах на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, о безопасности дорожного движения. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований - приняты меры по устранению нарушений.
Прием будет проходить в мэрии Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, 42, без предварительной записи в порядке очередности с 10:00 до 13:00.
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