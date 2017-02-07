Выездной прием руководителя управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Самарской области Александра Николаева состоится в Автограде 7 февраля.

Жители смогут рассказать о проблемах на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, о безопасности дорожного движения. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований - приняты меры по устранению нарушений.

Прием будет проходить в мэрии Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, 42, без предварительной записи в порядке очередности с 10:00 до 13:00.