Замглавы ведомства Татьяна Сочинская встретится с горожанами 27 февраля. Прием будет идти с 10 утра в поликлинике №2 на Горького, 61. Чтобы на него поспасть, нужно записаться на прием в администрации городского округа Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, д.42, кабинет № 106, или по телефону: 54-30-73.

Татьяну Сочинскую можно будет лично спросить о проблемах в получении и оказании квалифицированной медицинской помощи, о работе медицинских учреждений и других проблемах здравоохранения. По каждому вопросу будут даны разъяснения, а при наличии оснований – приняты меры по устранению нарушений.