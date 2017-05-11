Контролировать работу оборудования специалисты могут, не выходя из центральной диспетчерской. Для этого объекты «Федоровский», «Зеленовский», «Комсомольский» и «Жигулевское Море — 2» были оснащены передовой системой управления и сбора данных и современными контроллерами, которые собирают и анализируют информацию.
На сегодняшний день основная часть объектов ВоКС уже оснащена подобным оборудованием. На случай непредвиденных ситуаций круглосуточно дежурят специальные аварийные бригады и служба безопасности.
Автоматизация объектов, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение в Тольятти, — это одна из важнейших задач компании "Волжские коммунальные системы". Она необходима для повышения эффективности технологического процесса добычи и транспортировки воды, снижения затрат на электроэнергию и обслуживание, улучшения качества и надежности подачи воды жителям Тольятти.
Первая гонка нового сезона состоится 25 мая
Цена может вырасти в несколько раз
Также выделены средства на ремонт фасадов и благоустройство территорий многоквартирных домов
Аэропортовая статистика демонстрирует динамику возвращения интереса к выездному туризму
Пришлось вызвать "Скорую помощь"
Тольятти - лидер по числу присланных на конкурс работ
В этом году он посетит наш город уже в четвертый раз