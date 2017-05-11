Контролировать работу оборудования специалисты могут, не выходя из центральной диспетчерской. Для этого объекты «Федоровский», «Зеленовский», «Комсомольский» и «Жигулевское Море — 2» были оснащены передовой системой управления и сбора данных и современными контроллерами, которые собирают и анализируют информацию.

На сегодняшний день основная часть объектов ВоКС уже оснащена подобным оборудованием. На случай непредвиденных ситуаций круглосуточно дежурят специальные аварийные бригады и служба безопасности.

Автоматизация объектов, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение в Тольятти, — это одна из важнейших задач компании "Волжские коммунальные системы". Она необходима для повышения эффективности технологического процесса добычи и транспортировки воды, снижения затрат на электроэнергию и обслуживание, улучшения качества и надежности подачи воды жителям Тольятти.