Участки земли передали Самарской, Саратовской и Пензенской области, а также Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Отмечается, что вместе с передачей земли правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков посоветовала региональным властям таким образом решить проблемы обманутых дольщиков.