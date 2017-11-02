Участки земли передали Самарской, Саратовской и Пензенской области, а также Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства ипотечного жилищного кредитования.
Отмечается, что вместе с передачей земли правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков посоветовала региональным властям таким образом решить проблемы обманутых дольщиков.
Источник НСН
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