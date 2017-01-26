Половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Уточняется, что ситуация на рынке труда осталась схожей с 2015 годом, когда она резко ухудшилась на фоне экономического кризиса.

Отмечается, что внутри компаний в прошлом году происходили изменения в лучшую сторону по сравнению с 2015-м. В частности, тенденция к сокращениям работников или их зарплат пошла на убыль. Однако, как подчеркнули в «Ромире», она всё ещё выше показателей кризисного 2008-го года.