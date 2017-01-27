В Тольятти поймали бригаду «черных» лесорубов. Незаконные рубщики леса были задержаны на территории Васильевского участкового лесничества.
Дровосеки валили сосны с помощью двух бензопил и трактора. Всего им удалось срубить 4 сырорастущих дерева и 17 сухостойных. По предварительной оценке злоумышленники нанесли лесничеству ущерб в размере 460 тыс. рублей, пишут "Городские ведомости".
Вывезти деревья бригада не успела. Лесорубов заметили сотрудники департамента городского хозяйства мэрии Светлана Брыкина и Сергей Безбородов — в это время они совершали обход лесничества. На место прибыл наряд полиции, после чего незаконные рубщики были задержаны. В отношении нарушителей ведется следствие.
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