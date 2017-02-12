Жительница Лос-Анджелеса по имени Лола Чуил продолжает покорять инстаграм, а заодно и сердца своих сверстников. Количество подписчиков девушки растет буквально на глазах. Кроме своей потрясающей внешности, Лола удивляет еще и умственными способностями - девушка говорит на восьми языках, пишет МК .

емнокожей красавице с ярким ником «черная Ханна Монтана» уже пророчат яркую карьеру в модельном бизнесе и даже сравнивают ее с самой известной темнокожей топ-моделью современности Наоми Кэмпбелл.

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