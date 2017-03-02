Как рассказали в пресс-службе региональной таможни, в зоне контроля международного аэропорта на авиарейсе Хельсинки-Самара был остановлен гражданин, следовавший «зеленым» коридором. В его багажа были обнаружены 59 ювелирных изделий со вставками из камней и 53 синтетических камня, которые не были завялены к провозу через границу.
Дать точные объяснения по ввозимому товару мужчина не смог, много раз меняя показания. Помимо украшений в багаже были обнаружены пустые упаковочные коробки, маркированные знаком ювелирного завода Leo Totti.
Согласно данным экспертизы, таможенная стоимость товара составила 3 717 902 рубля. Суд Автозаводского района Тольятти приговорил нарушителя к штрафу, который составил половину стоимости ввозимого товара.
Фото: http://ptu.customs.ru
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