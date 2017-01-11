Стало известно, что будет сделано в рамках строительства развязки на Жигморе в Тольятти в этом году. О планируемых работах рассказал Сергей Логунов - начальник "Поволжуправтодора" – компании, которая займется строительством.
По его словам, в федеральную собственность выкуплена практически вся земля, включая АЗС – ее снесут. "В 2017 году на строительство развязки выделено порядка 200 млн рублей. Начнем строить опоры, пустим две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта. Полностью избежать проблем с проездом при таком масштабном строительстве, конечно, не удастся, но мы минимизируем эти проблемы", рассказал, в частности, Логунов.
Он добавил, что прорабатывается схема временной организации дорожного движения, аналогичная той, что была применена с 2001 г. по 2004 г., когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта на период строительства развязки будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7. Реализация проекта позволит избавить город от транзитного транспорта — он пойдет по эстакаде. В результате исчезнут пробки, снизится загазованность и дороги в городе не будут разрушаться под воздействием проходящих фур.
По планам строителей сдача развязки намечена на декабрь 2019 года. Стоимость проекта составляет порядка 6,3 млрд рублей.
Источник Волга Ньюс
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