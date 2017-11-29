Об этом заявили в Минприроды. Как рассказал глава ведомства Сергей Донской, в нынешнем году утвержден масштабный проект по очистке реки, который планируется завершить к 2025 году.

Общая сумма затрат на него - более 254 млрд рублей. Деньги поступят из федерального и региональных бюджетов, а также от инвесторов, которые должны вложить более 100 млрд рублей.