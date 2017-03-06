слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
06 марта 2017
09:45:17

Через несколько лет в России появятся электронные дипломы и аттестаты

Информацию обо всех учащихся можно будет найти в единой информационной системе «Контингент». Но жизнь у электронных дипломов будет короче, чем у бумажных: данные о школьниках и студентах будут гарантированно хранить всего 25 лет. Отвечать за техническую часть «Контингента» будет Минкомсвязи.  Информацию деперсонализируют — то есть ее нельзя уже будет сопоставить с конкретным человеком.

Допустим, вы в 17 лет окончили школу, а в 22 — вуз. В таком случае, когда вам исполнится 42, данные о вашем среднем образовании из «Контингента» исчезнут. А к 47 — о высшем. Что делать, средства хранения информации стоят недешево. В технических требованиях записано, что по просьбе гражданина срок может быть продлен. Но, наверное, не каждый вспомнит о необходимости подать такое заявление.

— Информация будет храниться 25 лет с момента внесения последнего изменения, — пояснил Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи. — С вероятностью, близкой к 100%, за эти 25 лет человек будет где-то учиться или доучиваться. Соответственно срок хранения информации сдвигается.

В системе будет учитываться и дополнительное образование — кружки, музыкальные и художественные школы и т.п. Хороший стимул периодически учиться: иначе «Контингент» вас забудет.

— У гражданина останется на руках диплом о высшем образовании и аттестат, — уточнила Ирина Шашкина, генеральный директор компании Lingualeo (реализует проекты в сфере образования). — Наличия этих документов достаточно, например, для устройства на работу или получения кредита.

По словам Ирины Шашкиной, перевод данных об образовании в онлайн должен минимизировать фальсификации аттестатов и дипломов. Но если данных о человеке в системе не окажется, работодателю это не очень понравится.

Источник Известия




Последние новости Тольятти

06 марта
12:53
В небе над Африкой видели дементора

Более получаса висел он над торговым центром Mukuba в замбийском городе Китве

06 марта
12:47
Белорусским сырам и мясу могут закрыть доступ в Россию

На долю производителей Беларуси приходится 36% ввозимых в Россию сыров

06 марта
12:26
Тольяттинская фирма накопила 118 штрафов ГИБДД

Общая сумма долга составила почти 85 тысяч рублей

06 марта
12:20
Полиция Тольятти нашла разбойников, которые избили и ограбили беззащитную женщину

Дело было в сентябре прошлого года в Автозаводском районе

06 марта
12:15
Первая женщина-космонавт отмечает юбилей

Валентине Терешковой сегодня 80 лет.

06 марта
12:05
АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр LADA в Москве

Филиал компании «Торгмаш» расположился на МКАДе

06 марта
11:44
Автоледи из Самары, паркуясь, повредила четыре машины

Пока она "трудилась", ее снимали на видео

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+