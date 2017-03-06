Информацию обо всех учащихся можно будет найти в единой информационной системе «Контингент». Но жизнь у электронных дипломов будет короче, чем у бумажных: данные о школьниках и студентах будут гарантированно хранить всего 25 лет. Отвечать за техническую часть «Контингента» будет Минкомсвязи. Информацию деперсонализируют — то есть ее нельзя уже будет сопоставить с конкретным человеком.

Допустим, вы в 17 лет окончили школу, а в 22 — вуз. В таком случае, когда вам исполнится 42, данные о вашем среднем образовании из «Контингента» исчезнут. А к 47 — о высшем. Что делать, средства хранения информации стоят недешево. В технических требованиях записано, что по просьбе гражданина срок может быть продлен. Но, наверное, не каждый вспомнит о необходимости подать такое заявление.

— Информация будет храниться 25 лет с момента внесения последнего изменения, — пояснил Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи. — С вероятностью, близкой к 100%, за эти 25 лет человек будет где-то учиться или доучиваться. Соответственно срок хранения информации сдвигается.

В системе будет учитываться и дополнительное образование — кружки, музыкальные и художественные школы и т.п. Хороший стимул периодически учиться: иначе «Контингент» вас забудет.

— У гражданина останется на руках диплом о высшем образовании и аттестат, — уточнила Ирина Шашкина, генеральный директор компании Lingualeo (реализует проекты в сфере образования). — Наличия этих документов достаточно, например, для устройства на работу или получения кредита.

По словам Ирины Шашкиной, перевод данных об образовании в онлайн должен минимизировать фальсификации аттестатов и дипломов. Но если данных о человеке в системе не окажется, работодателю это не очень понравится.