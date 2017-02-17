К такому выводу пришла группа европейских ученых. По их данным, горы в центре Европы могут потерять до 70% снежного покрова при сохранении нынешних темпов глобального потепления. От этого могут пострадать горнолыжные базы, расположенные выше 1 200 метров над уровнем моря.

На этом фоне ученые призвали власти и бизнес заботиться о сокращении выбросов парниковых газов.