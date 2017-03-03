Как рассказали в мэрии города, с недавнего времени в центрах "Мои Документы" можно оплатить коммунальные платежи "Управляющей компании № 4" (без комиссии) и услуги детских садов "Планета детства "Лада" (комиссия - 1% от суммы платежа).
Адреса центров, в которых принимают платежи:
- Автозаводский район:
- ул. Юбилейная, 4;
- ул. Автостроителей, 5;
- ул. 70 лет Октября, д.3 (ТК "Аврора").
-Центральный район:
- ул. Мира, д.84;
- Автозаводское шоссе, д.6 (ТРК "Парк Хаус").
- Комсомольский район:
- ул. Ярославская, д.35.
Дополнительная информация по телефону единого контактного центра: (8482) 51-21-21.
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