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03 марта 2017
11:30:22

Через МФЦ можно оплатить 2 новые услуги

Как рассказали в мэрии города, с недавнего времени в центрах "Мои Документы" можно оплатить  коммунальные платежи "Управляющей компании № 4" (без комиссии) и услуги детских садов "Планета детства "Лада" (комиссия - 1% от суммы платежа).

Адреса центров, в которых принимают платежи:

- Автозаводский район:
- ул. Юбилейная, 4;
- ул. Автостроителей, 5;
- ул. 70 лет Октября, д.3 (ТК "Аврора").

-Центральный район:
- ул. Мира, д.84;
- Автозаводское шоссе, д.6 (ТРК "Парк Хаус").

- Комсомольский район:
- ул. Ярославская, д.35.

Дополнительная информация по телефону единого контактного центра: (8482) 51-21-21.




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