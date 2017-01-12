Второй этап затронет школы, прием в которые не велся в декабре 2016 года. Об этом сообщает министерство образования и науки губернии. Заявки начнут принимать с 9 утра 25 января через открытую часть модуля «Е-услуги. Образование».

Прием заявлений в 1 классы будет осуществляться двумя способами:

1 способ - родитель (законный представитель) самостоятельно заполняет заявление в электронной форме:

- во все государственные общеобразовательные организации Самарской области (за исключением муниципальных школ г.о. Самары и Тольятти) посредством Регионального портала государственных услуг Самарской области (далее – РПГУ) по адресу в сети Интернет;

- во все муниципальные общеобразовательные организации г.о. Самара и Тольятти через Портал образовательных услуг.

2 способ – родитель (законный представитель) лично обращается в общеобразовательную организацию.

Для получения доступа к электронным формам заявлений в 1 классы государственных и муниципальных школ Самарской области гражданам обязательно необходимо заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на одном из сайтов: Единый портал государственных услуг, РПГУ или с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться здесь .

Для удобства граждан с 09 по 19 января 2017 года открыта специальная тестовая форма для тренировки подачи заявлений в 1 класс в государственные общеобразовательные организации Самарской области на РПГУ .

Доступ к тестовой форме заявления в 1 класс также возможен с главной страницы РПГУ, перейдя по ссылкам «Популярные услуги» - «Запись в школы (Тестовая форма)».