слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
12 января 2017
09:37:54

Через две недели в Тольятти снова начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников

Второй этап затронет школы, прием в которые не велся в декабре 2016 года. Об этом сообщает министерство образования и науки губернии. Заявки начнут принимать с 9 утра 25 января через открытую часть модуля «Е-услуги. Образование».

Прием заявлений в 1 классы будет осуществляться двумя способами: 

1 способ -  родитель (законный представитель) самостоятельно заполняет заявление в электронной форме:

- во все государственные общеобразовательные организации Самарской области  (за исключением муниципальных школ г.о. Самары и Тольятти) посредством Регионального портала государственных услуг Самарской области (далее – РПГУ) по адресу в сети Интернет;

- во все муниципальные общеобразовательные организации г.о. Самара и Тольятти через Портал образовательных услуг.

2 способ – родитель (законный представитель) лично обращается в общеобразовательную организацию.

Для получения доступа к электронным формам заявлений в 1 классы государственных и муниципальных школ Самарской области гражданам обязательно необходимо заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на одном из сайтов: Единый портал государственных услуг,   РПГУ  или с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться здесь.

Для удобства граждан с 09 по 19 января 2017 года открыта специальная тестовая форма для тренировки подачи заявлений в 1 класс в государственные общеобразовательные организации Самарской области на РПГУ.

Доступ к тестовой форме заявления в 1 класс также возможен с главной страницы РПГУ, перейдя по ссылкам «Популярные услуги» - «Запись в школы (Тестовая форма)».




Последние новости Тольятти

12 января
20:39
Тольяттинским любителям искупаться в проруби 19 января отказано официально

Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения

12 января
15:55
Минтруд не поддержал продление рабочего дня курильщикам

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

12 января
15:41
В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"

12 января
15:29
Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актер стал вести здоровый образ жизни

12 января
15:23
Полуголый мужчина напугал девочку в Тольятти

Родители обратились в полицию

12 января
15:15
В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей

12 января
14:32
«Лыжня России»: подготовка в Тольятти началась

В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+