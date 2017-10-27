Новая система позволит зафиксировать номер транспортного средства, увидеть время и место аварии, скорость и ускорение автомобиля. Оформлять документы можно будет без участия сотрудников полиции. Новые правила вступят в силу 1 января 2018 года, пишет сегодня газета "Известия".
С этого же дня станет возможным оформление аварии по «европротоколу». На первом этапе будет достаточно данных одного участника ДТП. Отмечается также, что новая услуга будет вводиться на добровольной и платной основе.
Для запуска нового сервиса необходимо будет дистанционно обновить программное обеспечение на бортовых терминалах "ЭРА-ГЛОНАСС", новые же автомобили будут поставляться уже с доработанными терминалами.
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