Новая система позволит зафиксировать номер транспортного средства, увидеть время и место аварии, скорость и ускорение автомобиля. Оформлять документы можно будет без участия сотрудников полиции. Новые правила вступят в силу 1 января 2018 года, пишет сегодня газета "Известия".

С этого же дня станет возможным оформление аварии по «европротоколу». На первом этапе будет достаточно данных одного участника ДТП. Отмечается также, что новая услуга будет вводиться на добровольной и платной основе.

Для запуска нового сервиса необходимо будет дистанционно обновить программное обеспечение на бортовых терминалах "ЭРА-ГЛОНАСС", новые же автомобили будут поставляться уже с доработанными терминалами.