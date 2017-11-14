Его выставили на продажу. Отмечается, что кольцо было изготовлено в честь победы «Лады» в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 1993-1994 годов. Стоит перстень 37,5 тысяч рублей. Имя продавца неизвестно, сообщает "rsport".

Фото: rsport.ria.ru

"Лада" в сезоне-1993/94 впервые в истории выиграла чемпионский титул, победив в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) с участием команд из России, Украины, Белоруссии, Латвии и Казахстана, который проводился с 1992 по 1996 годы и заменял чемпионат России. После "Лада" также становилась чемпионом в сезоне-1995/96.

Ранее министр спорта Самарской области и вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин заявил, что исключение клуба из Континентальной хоккейной лиги станет огромным шагом назад как для самой команды, так и для всего регионального хоккея в целом.

Тем временем, тольяттинская команда отправилась на серию выездных матчей. Хоккеистов ждет путешествие по маршруту Рига – Москва – Нижний Новгород – Череповец. Сегодня «Лада» сыграет против рижского «Динамо», 16 ноября - против столичного «Спартака».

В субботу, 18-го числа, соперником автозаводцев станет «Торпедо» и 20-го наши хоккеисты выйдут на лед против «Северстали».