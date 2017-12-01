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01 декабря 2017
07:19:28

Чемпионат мира по футболу в России будет убыточным проектом

Об этом заявляют экономисты, их расчёты приводит РБК. Проект даст экономике страны лишь краткосрочный импульс, дополнительный рост ВВП составит не более двух десятых процента.

Издание отмечает, что турнир в России станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу, общая стоимость подготовки оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

А сегодня в Кремле должна пройти жеребьёвка, после чего начнётся финальный отсчёт времени до начала мирового первенства.




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