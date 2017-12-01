Об этом заявляют экономисты, их расчёты приводит РБК. Проект даст экономике страны лишь краткосрочный импульс, дополнительный рост ВВП составит не более двух десятых процента.
Издание отмечает, что турнир в России станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу, общая стоимость подготовки оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.
А сегодня в Кремле должна пройти жеребьёвка, после чего начнётся финальный отсчёт времени до начала мирового первенства.
Спортсмены КСДЮСШОР «Олимп» будут готовиться к очередным соревнованиям в Подмосковье
Учёные из ТГУ при участии японских коллег Университета Кумамото в ближайшие два года будут заниматься созданием биомедицинских сплавов
Она произошла неделю назад, в прошлую пятницу, 23 ноября, у дома №72 по ул. Матросова
Напомним, его поймали на судоремонтном заводе
Экипировку сборной России раскритиковал депутат Михаил Дегтярёв
В понедельник, 4 декабря, коммунист Максим Гусейнов проведет совещание с руководством оператора
При этом существенного понижения температуры воздуха не произойдет