Об этом заявляют экономисты, их расчёты приводит РБК. Проект даст экономике страны лишь краткосрочный импульс, дополнительный рост ВВП составит не более двух десятых процента.

Издание отмечает, что турнир в России станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу, общая стоимость подготовки оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

А сегодня в Кремле должна пройти жеребьёвка, после чего начнётся финальный отсчёт времени до начала мирового первенства.