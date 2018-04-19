Об этом предупреждает «Коммерсантъ». В прошлом году президент издал указ о мерах безопасности на время турнира и предоставил местным властям право на ограничение движения грузового транспорта.

Представители крупных торговых сетей заявили, что готовы подстроиться под эти ограничения, однако для этого им нужно, чтобы власти регионов как можно скорее обнародовали конкретные условия транспортировки. Ретейлеры подчеркивают, что поставки скоропортящихся продуктов в местные магазины проходят ежедневно.

В связи с этим, малейшая задержка может повлечь за собой эффект домино, который приведет к крупным потерям для производителей и поставщиков, а также может перерасти в настоящий дефицит определенных продуктов в супермаркетах. Власти дали ответ, но успеют ли компании перестроить свою логистик, пока неясно.