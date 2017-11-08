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08 ноября 2017
07:53:02

Человечество погибнет примерно в 2600 году

Это произойдет из-за катастрофы, вызванной перенаселением и большим количеством потребляемой энергии. С таким прогнозом выступил британский ученый Стивен Хокинг.

По его словам, исчезновения человека можно избежать, лишь расселившись по другим пригодным для жизни планетам.

«Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет», — сказал Хокинг.

Ранее он заявлял, что угрозу для человечества несут роботы. В будущем искусственный интеллект научится воспроизводить самого себя и превзойдет человека в новых формах жизни, считает исследователь.

Источник Известия




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