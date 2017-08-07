Авиакомпания Flydubai будет осуществлять до 4 прямых регулярных рейсов в неделю в зимнем расписании аэропорта Курумоч, которое вступит в силу 29 октября. Вылеты запланированы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Туристический сезон в Дубай начинается в октябре, пояснили в авиакомпании и добавили, что по итогам первого полугодия пассажиропоток на маршруте Самара-Дубай увеличился в 2,5 раза. Одной из главных причин стало решение об упрощении визового режима между ОАЭ и Россией. С 1 февраля туристам не требуется заранее оформлять электронные визы. Они выдаются по прибытию в страну, причем бесплатно.

Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800, вылет из Самары в 15.05 местного времени. Более подробная информация - на сайте аэропорта в разделе «Расписание».