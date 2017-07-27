Затмение Луны произойдет 7 августа, с 8 до 10 вечера. Наблюдать его можно будет на всей территории нашей страны. Луна погрузится в земную тень на четверть своего диска.
В середине месяца пройдет традиционный звездный дождь - пик метеорного потока Персеиды будет в ночь на 13 августа. Астрономы ожидают до 100 метеоров в час, но предупреждают, что убывающая Луна помешает видеть падающие звезды. Наблюдать их лучше всего за городом - где небо наиболее темное.
Источник Маяк
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