Такое заявление прозвучало на расширенном заседании рабочей группы по вопросу оказания мер соцподдержки в Правительстве области.
Врио губернатора Дмитрий Азаров обратил внимание членов рабочей группы, что почти каждый выступающий говорил о необходимости дополнительной соцподдержки такой категории льготников, как работающие пенсионеры, имеющие статус ветеранов труда. Он предложил решать имеющиеся проблемы пошагово, с учетом их остроты, и начать, в первую очередь, именно с этой категории льготников.
Глава региона поставил задачу проработать варианты корректировки мер соцподдержки для работающих пенсионеров в недельный срок. Такой же срок отвел для проведения необходимых расчетов и поиска вариантов решения проблемы с льготными перевозками.
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