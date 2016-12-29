На рисунке изображены падающий самолёт и находящийся в нём военный, произносящий звук «а-а-а-а».
«Репертуар хора Красной армии расширяется», — гласит подпись к карикатуре.
Публикацию осудили пользователи соцсетей.
«Неужели это смешно? Неужели святость и человечность сгнила в людях?» — пишет один из владельцев аккаунта в Twitter.
«Они реально больные», — комментирует другой пользователь микроблога.
Позднее карикатуру Charlie Hebdo назвали оскорбительной в Союзе журналистов России.
25 декабря самолёт, следовавший из Сочи на сирийскую военную базу Хмеймим, потерпел крушение над Чёрным морем. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега. По уточнённым данным, на его борту находились 92 человека.
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo обрёл всемирную известность после вооружённого нападения на офис редакции 7 января 2015 года. Тогда были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Согласно информации, распространённой СМИ, причиной нападения послужила публикация еженедельником карикатур на пророка Мухаммеда.
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