Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение самолёта Минобороны России Ту-154 в районе Сочи, сообщает RT

На рисунке изображены падающий самолёт и находящийся в нём военный, произносящий звук «а-а-а-а».

«Репертуар хора Красной армии расширяется», — гласит подпись к карикатуре.

Публикацию осудили пользователи соцсетей.

«Неужели это смешно? Неужели святость и человечность сгнила в людях?» — пишет один из владельцев аккаунта в Twitter.

«Они реально больные», — комментирует другой пользователь микроблога.

Позднее карикатуру Charlie Hebdo назвали оскорбительной в Союзе журналистов России.

25 декабря самолёт, следовавший из Сочи на сирийскую военную базу Хмеймим, потерпел крушение над Чёрным морем. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега. По уточнённым данным, на его борту находились 92 человека.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo обрёл всемирную известность после вооружённого нападения на офис редакции 7 января 2015 года. Тогда были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Согласно информации, распространённой СМИ, причиной нападения послужила публикация еженедельником карикатур на пророка Мухаммеда.