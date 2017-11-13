Об этом сообщают «Известия ». По данным источника, причиной возможного роста цен мог стать неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

Кроме того, увеличение стоимости шампанского может быть связано и с традиционно высоким уровнем спроса на алкогольный напиток в праздничные дни.