Минфин предложил увеличить минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Так, согласно законопроекту, представленному ведомством, стоимость пол-литровой бутылки водки должна вырасти до 205 рублей, а коньяка до 371-го.

В Министерстве финансов отметили, что повышение розничных цен на алкоголь продиктовано ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на электроэнергию.

В настойщий момент минимальная розничная цена на водку составляет 190 руб. за 0,5 л. Цена на коньяк - 322 рубля.