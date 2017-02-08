Минфин предложил увеличить минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Так, согласно законопроекту, представленному ведомством, стоимость пол-литровой бутылки водки должна вырасти до 205 рублей, а коньяка до 371-го.
В Министерстве финансов отметили, что повышение розничных цен на алкоголь продиктовано ростом акцизов, инфляцией и увеличением тарифов на электроэнергию.
В настойщий момент минимальная розничная цена на водку составляет 190 руб. за 0,5 л. Цена на коньяк - 322 рубля.
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