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20 ноября 2017
11:46:45

Цены на бензин в следующем году могут превысить 50 рублей за литр

Эксперты предрекают подорожание топлива на фоне появления новостей об очередном ценовом рекорде. Дороже всего, по прогнозам специалистов, обойдется водителям бензин марки АИ-95 – его стоимость в следующем году составит больше 53 рублей. Всего на 20 копеек дешевле обойдется литр дизельного топлива, а АИ-92 будет стоить около 52 рублей.

В том, что бензин будет дорожать, сомнений нет почти ни у кого – с Нового года почти на 11% вырастет ставка акциза. Второй этап ее повышения запланирован на 1 июля следующего года. Акцизы на дизельное топливо тоже пойдут вверх. Соответствующие поправки во втором чтении Госдума приняла на минувшей неделе.

Резкий рост стоимости бензина заметен уже сейчас – в начале прошлой недели был обновлен оптовый ценовой рекорд для этого года. Причиной стала остановка одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском НПЗ. При этом, представители ФАС уверяют, что рост цен на топливо в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции.

Источник Эхо Москвы




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