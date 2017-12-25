С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым повышается стоимость акцизов на топливо. Такое решение приняли депутаты Госдумы. Эксперты уже подсчитали, что литр бензина станет дороже на 70 копеек. Дизельное топливо прибавит в цене 1 рубль.
Еще одно подорожание топлива ожидает автолюбителей в июле 2018 года. Отмечается, что вырученные деньги пойдут на строительство дорог в Крыму и в других проблемных регионах.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
Если на рейсе будут свободные места
Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе
Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии
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Минувшей ночью на дороги города вышли 77 единиц, которые израсходовали 790 тон противогололедных материалов