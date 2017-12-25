С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым повышается стоимость акцизов на топливо. Такое решение приняли депутаты Госдумы. Эксперты уже подсчитали, что литр бензина станет дороже на 70 копеек. Дизельное топливо прибавит в цене 1 рубль.

Еще одно подорожание топлива ожидает автолюбителей в июле 2018 года. Отмечается, что вырученные деньги пойдут на строительство дорог в Крыму и в других проблемных регионах.