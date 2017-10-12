Их номиналы — 200 и 2000 рублей. Города и достопримечательности, которые стали символами новых банкнот, выбирали путём специального голосования. Было несколько тысяч претендентов, осталось два победителя.
Двухсотрублёвую купюру украсят видами Крыма: на одной стороне — Херсонес Таврический, на другой — памятник затонувшим кораблям в Севастополе. Двухтысячная банкнота же посвящена Дальнему Востоку. Там изобразят мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.
При изготовлении купюр применят новые материалы — в частности, речь идёт о пропитке специальным полимером. Это должно увеличить износостойкость и срок службы банкнот. Сейчас, по данным Гознака, деньги мелкого номинала — в 50 либо 100 рублей, — изнашиваются в течение года.
В оборот новые купюры поступят уже в этом месяце.
Источник Эхо Москвы
Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра...
Самарская делегация довольно внушительна, в ее составе 125 человек...
37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов...
Стражам порядка понадобилось всего несколько часов, чтобы установить личность предполагаемого преступника и задержать его...
У некоторых людей могут возникать головные боли и бессонница...
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений...
14 октября инспекторы будут отслеживать водителей, предпочитающих встречную полосу...