Их номиналы — 200 и 2000 рублей. Города и достопримечательности, которые стали символами новых банкнот, выбирали путём специального голосования. Было несколько тысяч претендентов, осталось два победителя.

Двухсотрублёвую купюру украсят видами Крыма: на одной стороне — Херсонес Таврический, на другой — памятник затонувшим кораблям в Севастополе. Двухтысячная банкнота же посвящена Дальнему Востоку. Там изобразят мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

При изготовлении купюр применят новые материалы — в частности, речь идёт о пропитке специальным полимером. Это должно увеличить износостойкость и срок службы банкнот. Сейчас, по данным Гознака, деньги мелкого номинала — в 50 либо 100 рублей, — изнашиваются в течение года.

В оборот новые купюры поступят уже в этом месяце.