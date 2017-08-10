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10 августа 2017
13:05:31

Центробанк России предупредил банковский сектор о возможной кибератаке нового вируса-шифровальщика

Среди мер, которые необходимо предпринять банкам – обновление системных программ и антивирусов, а также настройка межсетевых экранов. Они должны блокировать соединения с незащищенными сетевыми адресами.

Сотрудникам банков также советуют внимательнее относиться к подозрительным сообщениям в почтовых ящиках и не посещать сомнительные интернет-сайты. А базы данных должны подвергнуться резервному копированию.

Письмо оказалось в распоряжении газеты «Ведомости», его подлинность подтвердили в ЦБ. Там утверждают, что получили информацию о новом вирусе-шифровальщике от нескольких источников, не уточнив при этом, каких.

За последние 3 месяца компьютеры по всему миру поразили два вируса-шифровальщика – это WannaCry и Petya. Суммарно они смогли похитить 157 тысяч долларов.

Источник Эхо Москвы




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