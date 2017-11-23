Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе регулятора. По словам ее представителей, внешний вид новых банкнот, напоминающий евро, соответствует мировым тенденциям и служит, в том числе, для удобства их использования слабовидящими.
Напомним, Банк России ввел в обращение новые банкноты 12 октября нынешнего года. Купюра номиналом 200 рублей изготовлена с использованием специальной полимерной пропитки и покрыта защитным лаком. На ней размещены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей из хлопка изображен мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области.
Несмотря на то, что новые банкноты формально уже поступили в обращение, пока, в основном, они оседают в кошельках и коллекциях. До вторичного обращении деньги пока еще не добрались.
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