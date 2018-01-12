слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
12 января 2018
07:57:02

Центризбирком завершает сегодня прием документов от кандидатов, которых выдвинули партии

Всего комиссия зарегистрировала 14 претендентов. Сейчас все они, кроме Владимира Жириновского и представителя КПРФ Павла Грудинина, ведут сбор подписей в свою поддержку. Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным кандидатом. Вопрос о регистрации Грудинина будет решаться сегодня.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

12 января
9:48
Тольяттинцев, желающих искупаться на Крещение, ждут в Парковом комплекс им.Сахарова

Мероприятие для желающих смыть с себя грехи в ледяной воде будет проходить 18-19 января,

12 января
9:26
Компания «Нобель Автомотив Русиа» расширила производство в ОЭЗ «Тольятти»

Здесь начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов

12 января
8:55
Туркменистан запретил любые машины, кроме белых

Власти страны разрешили передвигаться по дорогам только на автомобилях этого цвета

12 января
8:41
Жители губернии не хотят болеть гриппом

И простужаются не так часто

12 января
7:53
Морозы в Тольятти усиливаются

Возможно, сегодня нас ждет самая холодная ночь с начала зимы

12 января
7:22
В Самарской области в 2017 году приведено в нормативное состояние 132 км автодорог

Об этом сообщает пресс-служба «Поволжуправтодор»

12 января
7:12
Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона «Самара Арена»

Его дали эксперты Московского Его дали эксперты Московского государственного строительного университетагосударственного строительного университета.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+