Всего комиссия зарегистрировала 14 претендентов. Сейчас все они, кроме Владимира Жириновского и представителя КПРФ Павла Грудинина, ведут сбор подписей в свою поддержку. Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным кандидатом. Вопрос о регистрации Грудинина будет решаться сегодня.
Источник Эхо Москвы
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