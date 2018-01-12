Всего комиссия зарегистрировала 14 претендентов. Сейчас все они, кроме Владимира Жириновского и представителя КПРФ Павла Грудинина, ведут сбор подписей в свою поддержку. Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным кандидатом. Вопрос о регистрации Грудинина будет решаться сегодня.