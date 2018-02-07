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07 февраля 2018
08:08:22

Центризбирком опубликовал данные о доходах кандидата в президенты Владимира Путина

В период с 2011-го по 16-й год, по данным ЦИК, Путин получил более 38,5 миллионов рублей. У него 13 счетов в банках. Он также владеет акциями банка «Санкт-Петербург». Согласно декларации, в собственности Путина находится квартира в Санкт-Петербурге площадью 77 квадратных метров и гараж.

Есть у него и квартира в Москве. Кроме того, президент владеет двумя автомобилями ГАЗ 60-го и 65-го года выпуска, «Нивой» и прицепом «Скиф». Среди источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банках.




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