Нужно придумать слоган избирательной кампании по досрочным выборам Губернатора Самарской области.
Организаторы конкурса говорят, что это повысит эффективность информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии и оптимизация процессов информирования граждан о предстоящих выборах главы региона.
К рассмотрению будут приняты индивидуальные и коллективные работы. Предполагаемый срок проведения творческого состязания – с 18 мая по 10 июня 2018 года. Победителя наградят дипломом и денежным призом.
В настоящее время разрабатывается положение о проведении конкурса. После утверждения постановление будет опубликовано на сайте облизбиркома и в региональных средствах массовой информации.
Из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку
Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе
На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой
Это Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова
Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.
Всего 30 дней остается до старта мундиаля
В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект.