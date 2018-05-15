Нужно придумать слоган избирательной кампании по досрочным выборам Губернатора Самарской области.

Организаторы конкурса говорят, что это повысит эффективность информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии и оптимизация процессов информирования граждан о предстоящих выборах главы региона.

К рассмотрению будут приняты индивидуальные и коллективные работы. Предполагаемый срок проведения творческого состязания – с 18 мая по 10 июня 2018 года. Победителя наградят дипломом и денежным призом.

В настоящее время разрабатывается положение о проведении конкурса. После утверждения постановление будет опубликовано на сайте облизбиркома и в региональных средствах массовой информации.