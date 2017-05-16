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16 мая 2017
11:17:47

Центр «Мои Документы» становится еще удобнее для тольяттинцев

 Новый сервис позволяет заявителям по предварительной записи подать единовременно десять и более заявлений на получение услуг. Преимущество предварительной записи заключается в том, что заявитель выбирает максимально удобный день и время посещения офиса МФЦ, что позволит не сидеть в очереди. Получение услуг в новом формате реализовано в центре на ул. Юбилейная, 4.

Предварительная запись осуществляется специалистами ресепшена или по телефону: 52-50-51. С другой интересующей информацией можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра: 51-21-21.




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