Центробанк инициировал новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО. Цена будет зависеть от стажа водителей и их возраста. Чем моложе, тем дороже будет обходиться страховка.

Самую высокую цену придется платить молодым людям в возрасте до 24-ех лет, и тем, кто хочет получить полис без ограничения числа лиц, допущенных к управлению авто. Дешевле всего обойдется страховка опытным водителям и тем, кто ездит безаварийно.