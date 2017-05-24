Центробанк инициировал новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО. Цена будет зависеть от стажа водителей и их возраста. Чем моложе, тем дороже будет обходиться страховка.
Самую высокую цену придется платить молодым людям в возрасте до 24-ех лет, и тем, кто хочет получить полис без ограничения числа лиц, допущенных к управлению авто. Дешевле всего обойдется страховка опытным водителям и тем, кто ездит безаварийно.
Источник НСН
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