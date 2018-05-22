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22 мая 2018
12:47:42

ЦБ сегодня выпустил купюру в 100 рублей к чемпионату мира по футболу

Это первая полимерная банкнота регулятора.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней ее части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира. Тираж пластиковой 100-рублевки - 20 млн штук.

Фото: cbr.ru




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