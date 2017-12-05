В обращение вышли четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотую монету номиналом 50 рублей и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

На оборотной стороне трехрублевых монет можно увидеть стилизованную траекторию полета футбольного мяча, которая отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента с достопримечательностями российских городов: Москвы с Собором Василия Блаженного и Спасской башней Кремля на первой монете, Санкт-Петербурга с памятником Петру I – на второй и Сочи с морским вокзалом – на третьей. Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA украшает оборотные стороны двух монет. На серебряной монете номиналом 3 рубля кубок изображен на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей – на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – до 24 тысяч штук, золотой – до 12 тысяч штук.

У 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении на оборотной стороне имеется рельефное изображение талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Тот же талисман, выполненный в цвете, украшает оборотную сторону монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении – 250 тысяч штук.

Фото: cbr.ru