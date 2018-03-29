По данным регулятора, в этом месяце кредитная организация провела ряд операций, направленных на вывод значительной части активов. Это привело к резкому ухудшению финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
Кроме того, в деятельности «АктивКапитал Банка» выявлены неоднократные нарушения требований ЦБ о противодействии легализации полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма. Этот банк - участник Системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта он занимал 117-е место в банковской системе России.
Источник Говорит Москва
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