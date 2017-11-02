Всего к настоящему моменту поступило 57 сообщений, рассказала замглавы службы по защите прав потребителей ЦБ Ольга Крайнова.
По ее словам, среди жалоб встречаются претензии на использование б/у запчастей. Но БОльшая часть обращений связана с длительными сроками ремонта. Также заявители жалуются на невозможность выбора - многие хотят выплату не деньгами, а натуральное возмещение, а им без предложения выплачивают средства.
Меры надзорного реагирования по жалобам еще не приняты, поскольку сроки работы по ним еще не истекли, уточнила Крайнова.
28 апреля вступил в силу закон, который делает основной формой возмещения в ОСАГО натуральную, то есть ремонт машины.
Источник Маяк
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