Никто из заявителей участия в Играх принять не сможет

Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда, находящаяся сейчас в Пхенчхане, отказалась рассматривать апелляции 47 россиян на отстранение от Олимпиады-2018.

Таким образом, в Олимпиаде они участвовать не смогут.

"Заявки, поданные 32 российскими спортсменами 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 спортсменами и тренерами на участие в Олимпиаде выездная панель CAS отклонила", - говорится в сообщении CAS.

"Панель CAS решила, что истцы (спортсмены) не продемонстрировали, что метод, по которому группа по приглашениям МОК и группа по имплементации МОК выносили решения, был дискриминационным, произвольным или нечестным", - говорится в решении CAS о недопуске спортсменов на Игры.

CAS также решил, что "нет доказательств тому, что группы МОК выносили решения ненадлежащим образом".

Суд принял во внимание, что "решение МОК о запуске процесса приглашений для российских спортсменов не может рассматриваться как вариант санкций, это правомочное решение".