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08 февраля 2018
13:34:13

CAS объявит решение по российским спортсменам в день открытия Олимпиады

Об этом сообщил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб. Специальная пресс-конференция начнётся в пятницу в три часа ночи по московскому времени. На мероприятие отведено около трёх часов.

Британский журналист Ник Батлер со ссылкой на осведомлённые источники заявил, что CAS удовлетворит апелляции российских спортсменов лишь частично. Это означает, что кто-то будет допущен до Игр, а кто — нет. 

Сегодня арбитраж рассмотрел иски 32 человек, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения. В их числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также лыжник Сергей Устюгов.

Источник Говорит Москва




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