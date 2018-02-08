Об этом сообщил генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб. Специальная пресс-конференция начнётся в пятницу в три часа ночи по московскому времени. На мероприятие отведено около трёх часов.
Британский журналист Ник Батлер со ссылкой на осведомлённые источники заявил, что CAS удовлетворит апелляции российских спортсменов лишь частично. Это означает, что кто-то будет допущен до Игр, а кто — нет.
Сегодня арбитраж рассмотрел иски 32 человек, которым МОК не выдал индивидуальные приглашения. В их числе биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, а также лыжник Сергей Устюгов.
Источник Говорит Москва
Упали временные укрытия для предотвращения промерзания почвы
Пассажиры аэропорта могут арендовать машину с поминутной оплатой
Инспекторы ДПС заметили на обочине дороги в Кошкинском районе грузовой автомобиль «Газель»
Так считают областные чиновники
Глава ЛДПР провел в столице региона рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым
Реализация проекта видеофиксации нарушений ПДД с использованием таких гаджетов начнется в самое ближайшее время
Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и обратились с полицию