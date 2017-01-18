Это выяснили эксперты компании Keeper Security, проанализировав информацию, полученную после крупных утечек данных в 2016 году. Оказалось, что пароль используют около 17% интернет-пользователей.
В компании традиционно советуют использовать при создании пароля разные регистры, цифры и символы.
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