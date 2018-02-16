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16 февраля 2018
07:53:08

Быть или не быть лесной дороге в Тольятти?

Этот вопрос который день обсуждает городская общественность, рассматривая доводы «за» или «против». В 2013 году питерские специалисты разработали для города «Концепцию развития улично-дорожной сети», в которой было два варианта. Первый предполагает реконструкцию нескольких городских магистралей, в том числе, расширение Лесопаркового шоссе с двух до четырех полос.

Второй вариант – это строительство новой дороги через лес, который, разумеется, потребует больших инвестиций  и временных затрат,  чем первый. От леса магистраль можно отделить прозрачной сеткой, снабдить ее  экодуками и  пешеходными тоннелями. Но тогда есть вероятность, что такая дорога станет платной.

Кроме того, вдоль этой дороги непременно появятся заправки и кафе, а вырубка леса скажется на запасах воды в недрах земли, и,  в конечном итоге, нам придется пить волжскую воду, качество которой сильно уступает артезианской. Вопрос останется открытым вплоть до 18 марта. В день выборов Президента РФ горожане смогут на избирательных участках высказаться о том, «Нужна ли городу дорога через лес, соединяющая Автозаводской и Центральный районы».




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