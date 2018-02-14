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14 февраля 2018
06:52:42

Быть или не быть дороге через лес в Тольятти?

Дебаты на эту тему с каждым днем становятся все громче. Очередное противостояние сторонников и противников лесной магистрали состоялось  в администрации Центрального района. Здесь собрались представители самых разных социальных сфер:  исполнительной и законодательной властей,  ГИБДД и Общественного совета города. 

Предысторию вопроса всем собравшимся напомнил руководитель департамента дорожного хозяйства  администрации г.о. Тольятти Павел Баннов. В 2013 году  сотрудниками петербургского «Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт Петербург) была представлена «Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития городского пассажирского транспорта».  По результатам исследования были  предложены два варианта  развития существующей улично-дорожной сети до 2025 года.

- Первый вариант предполагает реконструкцию нескольких  городских магистралей, – рассказал Павел Владимирович.- Потребуются поэтапное расширение Лесопаркового шоссе с двух полос до четырех и последующая реконструкция улиц Родины, Лесной, Автозаводского шоссе, причем в районе  примыкания  Южного и Автозаводского шоссе нужно будет строить  развязку. Второй вариант предполагает строительство четырехполосной дороги через лесной массив с инженерными коммуникациям и инфраструктурой.

Также руководитель  департамента дорожного хозяйства отметил, что проработкой детальных проектов ни первого, ни второго варианта никто не занимался, но очевидно, что реализация второго варианта потребует больших инвестиций  и временных затрат,  чем первый. 

 - Частично вернуть затраты на строительство дорог, возможно, поможет введение платы  за  проезд по лесной дороге, – высказал предположение  почетный гражданин Тольятти Виталий Гройсман. Лоббируя вариант строительства дороги через лес  как единственный возможный вариант  решения  дорожно-транспортных проблем, Виталий Александрович  обращался к опыту строительства лесных дорог за границей, где дорожное полотно  отделено от леса  прозрачной сеткой и снабжено экодуками и  пешеходными тоннелями.

Реальность реализации подобного проекта поставил под сомнение и.о. директора Института экологии Волжского бассейна, профессор Сергей Саксонов.

- У немцев получается ограничиться дорогой, а мы живем в России - стране широкой, поэтому  у нас  рядом непременно вырастут заправки  и кафе.  Кроме того, вырубка леса скажется на запасах воды в недрах земли, и,  в конечном итоге, мы придем к тому, что будем пить волжскую воду, качество которой сильно уступает артезианской.

Беспокойство относительно ухудшения качества воды  высказал и экс-мэр города, а ныне член общественной палаты Николай Уткин.  Лесная дорога при любом варианте будет проходить в одной из природоохранных зон водозабора, поэтому риски очень велики, а  необходимость строительства по-прежнему остается призрачной.

Веских причин для строительства новой дороги не нашли и представители ГИБДД. Начальник отдела ГИБДД  МВД России по г. Тольятти Сергей Фокин  отметил, что реконструкционные работы по благоустройству существующей дорожной сети вполне способны снять нагрузку в пиковые часы и  снизить уровень аварийности  на  главных городских магистралях.  

–  В последние пять лет мы отмечаем снижение аварийности на дорогах, – рассказал  Сергей  Анатольевич. - Если в 2013 году  мы зафиксировали более чем 1200 ДТП, то в 2017 году у нас уже было 940   происшествий. Снижение аварийности мы связываем  с расширение улицы 40 лет Победы,  установкой светофоров и дорожных знаков.

Вопрос о строительстве дороги через лес останется открытым вплоть до 18  марта.  В день выборов Президента РФ горожанам нужно будет  прийти в пункты общественного голосования, которые будут работать в избирательных центрах, и ответить  на вопрос:  «Считаете ли вы необходимым строительство дороги, соединяющей Автозаводской и Центральный районы, через лес?».

Как уже неоднократно отмечали региональные и городские власти, волеизъявление горожан обязательно будет выполнено. Жителей призывают хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем отдать свой голос, так как именно он может стать решающим.  

 




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