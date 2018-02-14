Дебаты на эту тему с каждым днем становятся все громче. Очередное противостояние сторонников и противников лесной магистрали состоялось в администрации Центрального района. Здесь собрались представители самых разных социальных сфер: исполнительной и законодательной властей, ГИБДД и Общественного совета города.

Предысторию вопроса всем собравшимся напомнил руководитель департамента дорожного хозяйства администрации г.о. Тольятти Павел Баннов. В 2013 году сотрудниками петербургского «Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт Петербург) была представлена «Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития городского пассажирского транспорта». По результатам исследования были предложены два варианта развития существующей улично-дорожной сети до 2025 года.

- Первый вариант предполагает реконструкцию нескольких городских магистралей, – рассказал Павел Владимирович.- Потребуются поэтапное расширение Лесопаркового шоссе с двух полос до четырех и последующая реконструкция улиц Родины, Лесной, Автозаводского шоссе, причем в районе примыкания Южного и Автозаводского шоссе нужно будет строить развязку. Второй вариант предполагает строительство четырехполосной дороги через лесной массив с инженерными коммуникациям и инфраструктурой.

Также руководитель департамента дорожного хозяйства отметил, что проработкой детальных проектов ни первого, ни второго варианта никто не занимался, но очевидно, что реализация второго варианта потребует больших инвестиций и временных затрат, чем первый.

- Частично вернуть затраты на строительство дорог, возможно, поможет введение платы за проезд по лесной дороге, – высказал предположение почетный гражданин Тольятти Виталий Гройсман. Лоббируя вариант строительства дороги через лес как единственный возможный вариант решения дорожно-транспортных проблем, Виталий Александрович обращался к опыту строительства лесных дорог за границей, где дорожное полотно отделено от леса прозрачной сеткой и снабжено экодуками и пешеходными тоннелями.

Реальность реализации подобного проекта поставил под сомнение и.о. директора Института экологии Волжского бассейна, профессор Сергей Саксонов.

- У немцев получается ограничиться дорогой, а мы живем в России - стране широкой, поэтому у нас рядом непременно вырастут заправки и кафе. Кроме того, вырубка леса скажется на запасах воды в недрах земли, и, в конечном итоге, мы придем к тому, что будем пить волжскую воду, качество которой сильно уступает артезианской.

Беспокойство относительно ухудшения качества воды высказал и экс-мэр города, а ныне член общественной палаты Николай Уткин. Лесная дорога при любом варианте будет проходить в одной из природоохранных зон водозабора, поэтому риски очень велики, а необходимость строительства по-прежнему остается призрачной.

Веских причин для строительства новой дороги не нашли и представители ГИБДД. Начальник отдела ГИБДД МВД России по г. Тольятти Сергей Фокин отметил, что реконструкционные работы по благоустройству существующей дорожной сети вполне способны снять нагрузку в пиковые часы и снизить уровень аварийности на главных городских магистралях.

– В последние пять лет мы отмечаем снижение аварийности на дорогах, – рассказал Сергей Анатольевич. - Если в 2013 году мы зафиксировали более чем 1200 ДТП, то в 2017 году у нас уже было 940 происшествий. Снижение аварийности мы связываем с расширение улицы 40 лет Победы, установкой светофоров и дорожных знаков.

Вопрос о строительстве дороги через лес останется открытым вплоть до 18 марта. В день выборов Президента РФ горожанам нужно будет прийти в пункты общественного голосования, которые будут работать в избирательных центрах, и ответить на вопрос: «Считаете ли вы необходимым строительство дороги, соединяющей Автозаводской и Центральный районы, через лес?».

Как уже неоднократно отмечали региональные и городские власти, волеизъявление горожан обязательно будет выполнено. Жителей призывают хорошенько взвесить все «за» и «против», прежде чем отдать свой голос, так как именно он может стать решающим.