ак сообщает городская администрация, в закон РФ «О недрах» внесены изменения. В поправке говорится, что некоммерческие организации, созданные для ведения садоводства, вправе осуществлять добычу подземных вод хозяйственно-бытовых нужд до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.

После заявленного срока организации должны будут проходить обязательное лицензирование своей деятельности, так как через три года отсутствие лицензии на пользование недрами, а соответственно использование подземных вод без разрешительной документации, будет являться административным правонарушением.

За незаконную добычу воды будет назначаться приличный штраф - от 30 тысяч до миллиона рублей.