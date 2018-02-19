ак сообщает городская администрация, в закон РФ «О недрах» внесены изменения. В поправке говорится, что некоммерческие организации, созданные для ведения садоводства, вправе осуществлять добычу подземных вод хозяйственно-бытовых нужд до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.
После заявленного срока организации должны будут проходить обязательное лицензирование своей деятельности, так как через три года отсутствие лицензии на пользование недрами, а соответственно использование подземных вод без разрешительной документации, будет являться административным правонарушением.
За незаконную добычу воды будет назначаться приличный штраф - от 30 тысяч до миллиона рублей.
Пешие группы стартуют 25 февраля 2018 года в 12.00 одновременно из разных точек города
Выявить нарушителя помог сотрудник одной из таксомоторных компаний города
Безнадзорными считаются кошки и собаки, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей
Замглавы ведомства Татьяна Сочинская встретится с горожанами 27 февраля.
Определён перечень банков-участников программы по ставке 6,5%
Из-за их отставания в графике строительства стадиона министерству спорта страны пришлось менять расписание тестовых матчей к ЧМ-2018.
Новый коэффициент установлен в размере 1,025.