По данным котировок, большинство любителей спорта ставит на победу сборной Канады. Второе место среди фаворитов занимает Швеция, Россия расположилась на третьей позиции.
Российская сборная сыграет в группе A с США, Словакией, Швецией, Данией, Латвией, Италией и Германией. Финал чемпионата мира по хоккею состоится 21 мая в Кёльне.
В прошлом году турнир прошел в России. Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии - 2:0.
Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США – ледовое противостояние завершилось со счётом 7:2.
Источник НСН
В городе пройдут военный парад, "Бессмертный полк", авиашоу и 4 салюта...
В воскресенье филармония приглашает горожан на музыкально-литературную композицию...
По данным полиции, никто не пострадал...
Будет организовано сразу 3 шествия...
К работам планируется приступить с 15 мая...
Для удобства горожан городская администрация решила вопрос с транспортом...
С 15 часов праздничная атмосфера будет царить на площадке у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д.М. Карбышеву...