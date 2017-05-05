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05 мая 2017
10:20:45

Букмекеры назвали фаворитов стартующего сегодня в Париже и Кёльне чемпионата мира по хоккею

По данным котировок, большинство любителей спорта ставит на победу сборной Канады. Второе место среди фаворитов занимает Швеция, Россия расположилась на третьей позиции.

Российская сборная сыграет в группе A с США, Словакией, Швецией, Данией, Латвией, Италией и Германией. Финал чемпионата мира по хоккею состоится 21 мая в Кёльне. 

В прошлом году турнир прошел в России. Тогда титул чемпиона мира защитила сборная Канады, обыгравшая в финальном матче сборную Финляндии  - 2:0.

Бронзовым призёром стала сборная России, которая в матче за третье место разгромила США – ледовое противостояние завершилось со счётом 7:2.

Источник НСН




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