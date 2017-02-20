Запрещать полёты авиадебоширам, которые попали в черный список, на 3 года предлагает Госдума. Исключением может стать случаи, когда люди отправляются на лечение или похороны, пишет "Коммерсант" . Как отмечает газета, в подготовленном проекте поправок есть и инициатива создать "единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена". В него будут заносить данные тех, кто нарушил правила поведения на борту и создал угрозу безопасности полета.

Проект направлен в президентский Совет, который рассмотрит предложения сегодня. "Черный список" предлагают публиковать на сайте Росавиации, он должен быть обязателен для применения всеми авиакомпаниями.