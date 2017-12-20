Для этого нужно заниматься спортом. Физические нагрузки задействуют нервные окончания в гиппокампе головного мозга, которые имеют большую чувствительность к никотину. В ходе экспериментов с мышами ученые получили положительные результаты, которые затем оказались справедливы и для людей.

Защитный эффект упражнений препятствует развитию физической зависимости от курения, уменьшает тяжесть симптомов, а затем и вовсе приводит к полному отказу от вредной привычки, полагают эксперты.