Для этого нужно заниматься спортом. Физические нагрузки задействуют нервные окончания в гиппокампе головного мозга, которые имеют большую чувствительность к никотину. В ходе экспериментов с мышами ученые получили положительные результаты, которые затем оказались справедливы и для людей.
Защитный эффект упражнений препятствует развитию физической зависимости от курения, уменьшает тяжесть симптомов, а затем и вовсе приводит к полному отказу от вредной привычки, полагают эксперты.
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