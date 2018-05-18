С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

По мнению парламентария, соответствующие надзорные органы должны сравнивать продукцию, которая выпускается для России или на российском рынке, в том числе продукты питания, лекарства, которые продаются в Англии, Франции, Германии.

И если есть какое-то нарушение жесточайшим образом наказывать эти компании.