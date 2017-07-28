В пресс-службе авиакомпании сообщили, что посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно встретили медицинская бригада аэропорта и машина скорой. Пассажир был снят с рейса, ему оказана помощь.

По данным медиков, предварительный диагноз у пассажира - "медикаментозная гипотония". Вероятно, он выпил таблетки и снизил давление сверх нормы.